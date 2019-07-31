Киев, 31 июля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал назначить нового генерального прокурора сразу же после того, как заработает новый созыв Верховной рады. Соответствующее заявление Зеленский сделал 31 июля во время заседания в здании Черкасской облгосадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы назначим нового генерального прокурора. Это произойдет тогда, когда появится новая Верховная рада. У него будет задача — уволить всех прокуроров», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкассах корреспондентка телеканала 1+1 попыталась вручить президенту Зеленскому его бюст. Глава украинского государства категорически отказался принять такой подарок.

Напомним, ранее Зеленский несколько раз вносил представление на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора. Парламент отказался голосовать за отставку Луценко.