Грозный, 31 июля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 июля посетил районы, пострадавшие от урагана. Он на месте убедился в масштабных разрушениях, которые штормовой ветер с дождем нанес Урус-Мартановскому и Ачхой-Мартановскому району.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Минувшая ночь в Чечне выдалась тревожная. Гроза и штормовой ветер повредили многочисленные жилые дома и социальные объекты, линии электропередач и газоснабжения, школы и больницы, остались без водоснабжения населенные пункты», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Кадыров поручил восстановить электроснабжение в течение нескольких часов. До вечера по его приказу будут устранены все повреждения на газопроводах. По его словам, детальным обследованием всех пострадавших населённых пунктов занимается специальная комиссия.

Пока, по последним данным, пострадали от стихии более 300 домовладений. Однако данные об ущербе растут.

«К сожалению, данные о повреждениях и ущербе растут. Но ни один человек не будет оставлен наедине со своей бедой», — заявил Кадыров.