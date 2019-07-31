Аддис-Абеба, 31 июля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Парламент Эфиопии принял в среду, 31 июля, законопроект об открытии финансового сектора страны для примерно пяти миллионов граждан, проживающих за рубежом или имеющих двойное гражданство, с правом приобретения акций в местных банках и кредитования бизнеса, передает агентство Reuters.

neiljs Аддис-Абеба

Внесенные изменения являются частью комплексных реформ экономики, инициированных премьер-министром Абием Ахмедом, пришедшим к власти в прошлом году, отчасти направленных на увеличение валютных резервов страны, которые упали ниже критического уровня.

«Закон позволит диаспоре эфиопского происхождения принять участие в экономическом росте страны», — сказал председатель Комитета по доходам, бюджету и финансам парламента Лемлем Хадго.

В банковском секторе Эфиопии, который закрыт для иностранных инвестиций и все еще является одним из самых подконтрольных государству в Африке, доминируют два старейших и наиболее прибыльных банка — Awash Bank и Dashen.

Лица с двойным гражданством, проживающие в столице страны, Аддис-Абебе, приветствовали реформы.

» Мы можем, наконец, инвестировать в финансовый сектор»,-сказал Аддис Алемайеху, эфиопско-канадский бизнесмен, который вернулся в Аддис-Абебу несколько лет назад, но был ограничен в возможности вкладывать инвестиции, добавив, что «финансовый сектор является одним из самых прибыльных и хорошо управляемых». Алемайех покинул Эфиопию в 1980 году, восьмилетним ребенком, и вернулся в 2001 году.

Правительство Абия также открывает другие ключевые секторы экономики для иностранных инвестиций. Планируется передать

Он планирует предложить две лицензии на телекоммуникационные услуги связи иностранным фирмам, соперничающих за место на одном из последних крупных закрытых рынков телекоммуникационных услуг в мире.

Однако реформаторству Абия угрожают застарелые этнические конфликты, которые обострились за последние недели в результате спорадических актов насилия.