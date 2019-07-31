Москва, 31 июля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В рамках шестого Всемирного Фестиваля уличного кино, который стартовал 12 июня 2019 года уже состоялось 660 показов в 400 городах и населенных пунктах России. Об этом 31 июля ИА REGNUM сообщила пресс-служба конкурса.

Beatfilmfestival.ru Фестиваль уличного документального кино

Показы посетили уже более 220 тыс. зрителей, фестиваль продолжит свою работу в августе и сентябре 2019 года, картины его программ смогут увидеть жители десятков городов России, в том числе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владивостока, Ярославля, Якутска, Тулы, Перми и других.

«Фестиваль стал ярчайшей точкой на кинематографической карте России. Это народный фестиваль, который даёт возможность смотреть российские короткометражки зрителям совсем небольших посёлков и городов, не говоря уже о столицах регионов», — сообщил председатель попечительского совета конкурса Игорь Мишин.

Он отметил, что фестиваль в 2019 году, став «творческой лабораторией» дал возможность зрителям узнать о работах молодых режиссеров, которые участвуют в различных творческих конкурсах.

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Напомним, в конкурсной программе Всемирного Фестиваля уличного кино участвуют десять картин, среди которых «Harmony» Евгения Сангаджиева, «Интервью» Ивана Соснина, «Электрический Ток» Петра Федорова, «Огонь» Марии Шульгиной и другие.