Брянск, 31 июля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Брянске кандидаты от партии «Родина» не смогут претендовать на места в региональной Думе. Брянский областной суд вынес решение об отмене регистрации одномандатников. Сначала отозвали 13 кандидатов, а затем оставшихся четырёх, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Эта процедура была необходима после того, как Верховный суд РФ отклонил апелляцию регионального отделения «Родины» об отмене регистрации кандидатов на выборах в областную думу. По закону территориальные избирательные комиссии были обязаны обратиться в областной суд с исками об отказе в регистрации одномандатников.

Напомним, с иском против брянской «Родины» выступило региональное отделение «Справедливой России». Эсеры настаивали на нарушениях при проведении конференции по выдвижению кандидатов.