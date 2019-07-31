Москва, 31 июля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 июля снизились в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В последний раз недельная дефляция фиксировалась в России в сентябре 2017 года, после этого наблюдались только нулевые недельные значения инфляции.

За период с начала июля, по оценке Росстата, потребительские цены выросли на 0,2%, с начала 2019 года — на 2,7%.

За отчётную неделю сахар-песок подешевел на 1,2%, подсолнечное масло — на 0,3%, полукопчёные колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневая крупа — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,9%, в том числе огурцы стали дешевле на 4%, картофель — на 3,3%, морковь — на 3,2%, лук — на 2,5%.

В то же время помидоры подорожали на 1,7%, пшено — на 0,6%, куриные яйца — на 0,5%, свинина и мясо кур — на 0,4%, мороженая рыба и вермишель — на 0,3%, мясные консервы, сливочное масло, сметана, творог и рис — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю выросли на 0,1%.