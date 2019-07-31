Ферзиково, Калужская область, 31 июля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Информацию о некорректных сведениях по гражданам, вводимых в базу данных Регистра избирателей, направила территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района Калужской области на имя главы райадминистрации, 31 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Admoblkaluga.ru Информация для главы администрация Ферзииковского района от ТИКа

По данным ТИКа, основная часть так называемых «двойников» приходится на близлежащие к Ферзикосвкому району субъекты: Москва, Московская и Тульская области. Районная Территориально избирательная комиссия намерена и дальше проводить совместно с местной администрацией активную работу по выявлению «двойников».

Напомним, в Единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Калужской области местные выборы пройдут на 34 избирательных участках в ряде муниципалитетах.