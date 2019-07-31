Париж, 31 июля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному международной маркетинговой компанией YouGov, доверие жителей Франции к экологической политике правительства находится на самом низком уровне, сообщает The Huffington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Издание полагает, что выступление юной защитницы экологии из Швеции Греты Тунберг в парламенте Франции 23 июля и аномальная жара оказали влияние на мнение жителей страны.

По данным исследования, 66% жителей Франции считают, что правительство «недостаточно делает с точки зрения экологической политики». Только 13% респондентов считают, что государство «делает то, что нужно», а 11% полагают, что «делается слишком много».

При этом, 77% опрошенных не «доверяют политике правительства по борьбе с глобальным потеплением».

Напомним, 16 июля 2019 года министр экологии Франсуа де Руги подал прошение об отставке после скандала, связанного с обвинениями в организации щедрых обедов за счет государственных средств. Элизабет Борн, сменившая его, стала третьим министром экологии Франции с 2017 года.