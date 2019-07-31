Севастополь, 31 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Подрядчик реконструкции Исторического бульвара в Севастополе должен разобраться со своим субподрядчиком, в противном случае его будут преследовать «всеми силами». Об этом 31 июля на совещании по развитию музеев города-героя заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

«У нас заключён контракт с генподрядчиком — это большая компания, которая много работает с объектами культурного наследия в Крыму. И если она свои обязательства не выполнит, то мы будем преследовать её всеми силами в рамках закона. Такие возможности у нас имеются», — отметил Мединский

По его словам, большой объём по трудозатратам и времени занимает музеефикация обнаруженных при реконструкции археологических находок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минкульта РФ заявил, что реконструкция Исторического бульвара в Севастополе, которая включает в себя реставрацию всех памятников и прочей инфраструктуры мемориального комплекса, скорее всего, не будет завершена в срок. Стоимость работ составляет около 500 млн рублей.