Рим, 31 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Причина продолжающегося роста рейтинга партии «Лига» — последовательность Маттео Сальвини, заявил в среду, 31 июля, директор социологической группы Swg Радо Фонда, передаёт Termometro Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини

В отличие от «Лиги», позиции трех других ведущих партий, «Движения 5 звезд», демократов и партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», характеризуются «неразберихой», отметил Фонда.

В настоящее время, по данным социологов, рейтинг «Лиги» составляет около 38%. За последние полтора года он вырос более чем вдвое.

За тот же период рейтинг второй правящей партии, антиэлитного «Движения 5 звезд», снизился с 33% до 17%. Рейтинг демократов по-прежнему около 20% (вдвое меньше, чем пятью годами ранее). Партия Берлускони также теряет голоса, и в ряде опросов ее опережает другая правоцентристская партия — «Братья Италии» (около 6,5−7% голосов у каждой).

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