Урус-Мартановский район, Чечня, 31 июля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. На Чечню в ночь на 31 июля обрушился ураган. Гроза и штормовой ветер нанесли ущерб двум районам республики. Особенно пострадал Урус-Мартановский район, в котором нанесен ущерб более 300 домовладениям в городе Урус-Мартане, селах Гехи, Рошни-Чу, Гехи-Чу. Пострадали также объекты социального значения и коммуникации, пишет ИА «Чечня сегодня». Пострадавших среди жителей нет.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«На снимках видно сорванные крыши с частных домовладений, разрушенные стены, снесенные заграждения», — пишет издание.

В районе работает комиссия по ЧС, которая оценивает размер ущерба по каждому населенному пункту. Администрация Урус-Мартановского района ввела на территории режим ЧС. Восстановительные работы по коммуникациям обещают завершить в течение дня 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ветра и дождя — 31 июля в Чечне в двух районах республики без света остались около 110,4 тыс. человек. Отключения электроэнергии произошли в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах.