Лампедуза , Италия, 31 июля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты, доставленные в Италию кораблем Gregoretti, будут распределены между пятью странами ЕС, часть из них останется в Италии на попечении католической Конференции епископов, заявил в среду, 31 июля, глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини, передаёт Sky Tg 24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Правительство Италии не будет каким бы то ни было образом финансировать пребывание этих мигрантов в ЕС, отметил Сальвини. Пять стран, в которые переедут большинство представителей этой группы мигрантов — это Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия.

Ранее Сальвини отмечал, что 130 мигрантов не будут впущены на территорию страны прежде, чем власти ЕС в письменном виде не подтвердят свою готовность забрать их к себе.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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