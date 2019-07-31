Оренбург, 31 июля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. С окраины Оренбурга до центра стоимость услуги такси составит до 200 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Популярные агрегаторы предлагают услуги от 164 до 175 рублей. Один из местных операторов рассчитывает стоимость услуги по спутниковому таксометру и сразу не говорит общую сумму, информируя о своих расценках за километр. В частности, до 3,5 км преодоление расстояния на такси будет стоить 120 рублей, если поездка более длинная по протяжённости, то считают каждый километр по 16 рублей.

Поездка из южной части города до аэропорта у местного оператора стоит фиксировано — 500 рублей, у агрегаторов — 500−560 рублей в зависимости от багажа.