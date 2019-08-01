Система несовершенна: католические лидеры США — против смертной казни
Ватикан, 1 августа, 2019, 04:09 — ИА Регнум. Резко негативную реакцию католических лидеров США вызвало заявление министерства юстиции о восстановлении смертной казни на федеральном уровне. Как ответили на эту новость лидеры, которые выступали против смертной казни, считая, что ее система далека от совершенства, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
По мнению чикагского кардинала Блейза Купича, принятое властями решение крайне вредно для «общего блага», особенно с учетом того, что в прошлом году папа Римский Франциск распорядился пересмотреть Катехизис Католической церкви, четко обозначив недопустимость смертной казни как «посягательства на неприкосновенность и достоинство человека». В свою очередь епископ Фрэнк Девейн обратился к федеральным чиновникам с просьбой быть «движимыми Божьей любовью, которая сильнее смерти», и «отказаться от объявленных планов казней».
Ближайшие казни заключенных, которые ныне находятся в федеральных камерах смертников, состоятся в период с декабря 2019 по январь 2020 года.
О других темах, которые обсуждает католическая мировая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Папа Франциск согласился навестить российскую оперную диву в Москве».