В Черкассах Зеленский отказался принять в дар свой бюст
Черкассы, Украина, 31 июля, 2019, 16:09 — ИА Регнум.
Сегодня, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы отказался принять в подарок свой бюст. Примечательно, что бюст со следами женской помады дарила корреспондентка телеканала 1+1, который принадлежит собственнику группы «Приват» Игорь Коломойскому.
При этом житель Черкасс Андрей Сегедавыложил на своей странице в Фейсбуке видео как у здания Черкасской областной государственной администрации коммунальщики «высушили» лужи к приезду Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент Зеленский совершает рабочий визит в Черкасскую область. Глава государства ознакомился с ходом реконструкции трассы и планирует побывать в местном аэропорте. Также президент проведет встречу с местными чиновниками.