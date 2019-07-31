Киев, 31 июля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Чиновники правительства Украины и банкиры раскритиковали Нацбанк страны за существенное укрепление национальной валюты в последнее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Напомним, что на 31 июля Нацбанк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,08 гривны за доллар. Между тем в обменниках, банках и на «черном рынке» доллар уже упал ниже психологической отметки в 25 грн.

Член наблюдательного совета государственного «ПриватБанка» Роман Сульжик заявил, что бездействие Нацбанка в сдерживании роста курса гривны является «граничащим с преступной халатностью». По его словам, укрепление гривны можно было использовать для накопления резервов, снижения учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова согласилась с этой оценкой, заявив, ее ведомство «об этом говорит уже пару месяцев» в контексте выполнения бюджета.

«Но мы на политику НБУ не влияем. Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания — задача НБУ», — отметила Маркарова.

ИА REGNUM отмечает, что за прошедшую неделю доллар снизился по отношению к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,5−2,7%. В настоящий момент курс доллара имеет минимальное значение за последние три года, последний раз на таком уровне он был зафиксирован в августе 2016 года. В начале нынешнего года курс доллара колебался на уровне 27−28 грн. за доллар.

Экономист Сергей Фурса в своем комментарии отмечает, что такое укрепление гривны в целом негативно для украинской экономики, а главное — «не отражает ее температуру».

«Укрепление не является результатом структурных изменений в экономике, когда мы стали больше экспортировать и меньше импортировать или когда мы существенно изменили инвестиционный климат, что привлекло множество прямых инвестиций. Это результат ситуативного захода портфельных инвесторов, который так или иначе имеет локальную природу и не является устойчивым трендом. Рано или поздно это закончится, гривне придется возвращаться к привычному состоянию, и тогда мы снова можем увидеть стрессовые движения гривны», — объяснил Фурса.

Он еще раз отметил, что доллар дешевеет из-за «экспансии иностранцев на внутренний рынок облигаций», напомнив, что накануне, 30 июля, состоялся очередной аукцион, на котором минфин привлек 17 млрд грн. через ОВГЗ, а общий портфель нерезидентов уже достиг порядка 3,5 млрд долларов.