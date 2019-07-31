Курган, 31 июля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Курганскую область 1 августа настигнет ураган с градом. По данным местных синоптиков в первый день последнего летнего месяца по региону пройдут грозы с порывами ветра до 20 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Зауралью.

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области рекомендуют воздержаться 1 августа от дальних прогулок и поездок. И дали обширные рекомендации гражданам, которых гроза и град могут застать на улице. В частности, спасатели просят курганцев не пользоваться в грозу сотовыми телефонами на улице. И предлагают переждать непогоду в закрытых помещениях.

По данным Гидрометцентра России тёплая погода с 1 августа в Курганской области сменится прохладой, температура воздуха снизится на 10 градусов и будет держаться на уровне 19−21 градуса тепла до 6 августа, когда обещают потепление до плюс 26 градусов по Цельсию.