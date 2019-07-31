Тбилиси, 31 июля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Ослабление курса лари в Грузии приведет к дальнейшему росту цен на продукты местных производителей. Об этом 31 июля заявил президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония, передает телеканал «Рустави 2».

Продукты питания

По его словам, продолжение ослабления национальной валюты ударит по среднему бизнесу. «Бизнес — в очень тяжелом положении. Им будет очень сложно продолжать оперировать с этим курсом», — отметил Чкония.

По его словам, данная ситуация может привести к тому, что часть компаний закроется, а часть — будет поглощена крупным бизнесом. Это, в свою очередь, вызовет рост монополий, считает президент ассоциации дистрибьюторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля исполнительный директор грузинской ассоциации производителей муки Леван Силагава заявил, что ослабление курса лари приведет к росту цен на хлеб и хлебобулочные изделия.