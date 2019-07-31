Владимир, 31 июля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Инновационные системы накопления энергии в целях повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей в рамках программы цифровой трансформации сетевых компаний будут установлены в Белгородской и Владимирской областях, сообщила пресс-служба «Россети Центр» 31 июля.

Mrsk-1.ru Игорь Маковский

«Системы накопления электроэнергии применяются в мировой электроэнергетике в основном для возобновляемых источников энергии. Проекты, которые мы реализуем в Белгородской и Владимирской областях, являются уникальными для нашей страны и значительно расширяют область применения этой технологии», — прокомментировал генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В частности, во Владимирской области будет установлена для электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта в селе Павловское Суздальского района. Вторая пилотная система накопления электрической энергии мощностью 15 кВт и энергоемкостью 45 кВт*ч будет установлена в Белгороде на ЛЭП 0,4 кВ от подстанции «Западная» для обеспечения нормативного уровня обеспечения потребителей, проживающих в частом секторе.