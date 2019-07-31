Москва, 31 июля, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Велика вероятность, что в РФ продолжится сокращение объёмов выдачи ипотечных кредитов, что может привести к затяжному экономическому кризису, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он рассказал 31 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Мы видим экономический пессимизм граждан РФ, которые покупают всё меньше квартир в ипотеку, потому что не верят в экономическое будущее России, — сказал Гинько. — Ипотека будет выдаваться меньше. Будет возникать дефицит квадратных метров. Строительные компании будут замораживать стройки, будет больше недостроев. Это эффект снежного кома. Любой строитель, получая данные о том, что ипотека падает, и сопоставляя с величиной ключевой ставки, будет приходить к выводу о сворачивании строительного бизнеса. Более того, я вижу все основания для продолжения дальнейшего падения ипотеки. Может быть, она временно возрастёт из-за экстренных государственных мер. Однако в целом тенденция такова, что мы прямым путём идём к тяжелейшему экономическому кризису».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, согласно различным оценкам, лишь около 40% граждан РФ могут себе позволить расходы на улучшение жилищных условий. Более того, даже если ипотечная ставка понизится на 1−2%, оставшаяся половина жителей РФ всё равно не перейдёт в разряд тех, кому жильё станет доступно.