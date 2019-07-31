Рим, 31 июля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Министерство культуры Италии отменило разрешение об открытии ресторана McDonald’s в термах Каракаллы, передает информагентство Askanews в среду, 31 июля.

(сс) teldridge+keldridge Термы Каракаллы

Разрешение было ранее предоставлено компании местными властями.

По данному вопросу возникла широкая дискуссия, представители муниципальных и городских властей долгое время обменивались заявлениями о том, кто из них отвечает за этот вопрос и есть ли прямой запрет на размещение заведений общественного питания в этой части центра Рима.

Заведение предполагалось разместить в нескольких метрах от входа в термы, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.