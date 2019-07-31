София, 31 июля, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания Болгарии от крупнейшей оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) внесли на рассмотрение проект решения о необходимости отмены санкций в отношении России, передаёт 31 июля болгарское издание «24 часа».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

В своих аргументах социалисты указывают, что санкционная политика наносит ущерб экономике как Болгарии, так и «всей Европы». Отмечается, что от санкций страдают целые секторы болгарской экономики, включая туризм, теряются потенциальные доходы и рабочие места. Тем временем товарооборот между Россией и США растёт и за последние годы увеличился в четыре раза, заявил представитель БСП Антон Кутев.

Он подчеркнул, что парламенты Франции и Кипра уже приняли подобную позицию, а в Словакии и Бельгии аналогичные инициативы в настоящее время обсуждаются.

Предполагается, что в случае одобрения проекта спикер Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева должна будет уведомить о данной позиции Европейский парламент и парламенты других стран — членов Европейского союза.

Напомним, что вопрос об отмене санкций регулярно поднимается в Болгарии практически с момента их введения. При этом тема становилась поводом для разногласий в правительстве республики: министры экономического блока заявляли о серьёзных убытках от санкций и призывали к налаживанию отношений с Россией, тогда как МИД Болгарии выступал в поддержку санкционной политики Евросоюза.

В преддверии председательства Болгарии в ЕС в первой половине 2018 года премьер-министр страны Бойко Борисов и другие официальные лица в Софии неоднократно заявляли о намерении поднимать вопрос о снятии санкции в Брюсселе, отмечая, что данная тема будет в числе приоритетных. Однако в первые же дни председательства Болгария резко изменила риторику, было объявлено, что «тема закрыта» и болгарской стороной «подниматься не будет».

Действующий президент Болгарии Румен Радев после вступления в должность заявлял, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам инициировать этот процесс он не может.