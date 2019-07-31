Иркутск, 31 июля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Завод по производству топливных гранул мощностью 36 тыс. тонн в год планирует построить в Иркутской области предприятие «Биотопливо-Иркутск», сообщает 31 июля пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Christian Schnettelker Топливные гранулы

Общая стоимость проекта составляет 123,9 млн рублей, из которых 43 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 18,4 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности Иркутской области. Отмечается, что основным сырьём для производства гранул будут отходы деревообработки, при этом вся продукция будет экспортироваться в Швецию и Данию.

«Проект важен для Иркутской области, он позволяет увеличить переработку древесины и утилизировать отходы лесопиления. В результате реализации проекта объем налоговых поступлений составит порядка 150 млн рублей. К моменту выхода производства на полную мощность общая численность персонала завода достигнет 27 человек», — сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

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