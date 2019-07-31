Москва, 31 июля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Сегодня, 31 июля, в течение всего дня рубль по отношению к американской валюте остается в диапазоне 63,40−63,90. Это напрямую связано с итогами заседания Федеральной резервной системы и пресс-конференции ее главы Джерома Пауэлла, в 21:00 и в 21:30 по мск соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Учитывая, что рынок уверен в снижении процентной ставки американским регулятором на 25 б.п., внимание инвесторов будет приковано, прежде всего, к заявлениям со стороны Пауэлла», — подчеркнул эксперт.

Именно здесь и будет разыгрываться главная интрига этого события, которая заключается в том, — пойдет ли ФРС на поводу у желаний американского президента, который призывает регулятор к решительному смягчению монетарной политики, или нет.

«Узнать заранее ответы мы не можем, так что до разрешения этой интриги, особенно рассматривая картину в целом, можно сказать, что рублю 31 июля практически весь день приходится занимать преимущественно выжидательную позицию, с возможностью небольшого укрепления по отношению к американскому доллару», — пояснил Будаев.

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