Москва, 31 июля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации подключатся к тушению пожаров в Сибири. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял после доклада главы МЧС Евгения Зиничева.

Mil.ru Тушение пожара с вертолета

Путин распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных сил в Иркутской области, сообщается на официальном сайте Кремля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС в связи с природными пожарами введен в четырех регионах страны: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

В Госдуме 5 августа пройдет совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и ряда районов Бурятии.