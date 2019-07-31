Тбилиси, 31 июля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Номинантом от Грузии на соискание премии «Оскар» выбран фильм режиссера Дито Цинцадзе «Шиндиси». Об этом 31 июля сообщили на странице Facebook грузинского национального киноцентра.

Иван Шилов ИА REGNUM Оскар

Картина примет участие в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». За данную кандидатуру проголосовали 10 из 12 членов отборочной комиссии. Кроме «Шиндиси» в конкурсе приняли участие фильмы режиссера Нино Жвания — «Парад», Мари Гулбиани — «Пока вернется отец», Гигиша Абашидзе — «Соседи» и Дидо Цинцадзе — «Вдохни-выдохни».

Отметим, Шиндиси — населенный пункт, который расположен в Горийском муниципалитете Грузии. Сюжет фильма построен на пропагандистской грузинской версии событий августа 2008 года. Картина считается высокобюджетным фильмом, на который было потрачено 801 384 лари ($271 тыс.).