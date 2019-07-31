Москва, 31 июля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Укусы клещей могут вызвать у людей заболевание клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом. Но для собак присасывание клещей не менее опасно и может спровоцировать не только энцефалит и гибель питомца в течение одно-двух дней, но и пироплазмоз, бартонеллёз, а также боррелиоз.

Andy Murray Клещ

Причём на собаке заметить клеща значительно труднее. Традиционно клещи присасываются в районе брюха животного или за ушами. В месте укуса появляется небольшая припухлость, которая также может сопровождаться покраснением кожи. Ветеринары рекомендуют незамедлительно везти питомца на прием в клинику в случае укуса клеща. Дальнейший механизм аналогичен тому, как поступают с клещами, снятыми с человека. Можно также сдать их на исследование. Ветеринар же может выполнить ряд инъекций, который снизит риск заражения собаки опасными болезнями.

Наблюдение за животным после взаимодействия с клещами необходимо продолжать в течение нескольких недель, обращая внимание на любые признаки ухудшения здоровья питомца.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов вместе с акарицидной обработкой территорий, проводят обработку крупного и мелкого рогатого скота. В частности, обрабатывают животных в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.