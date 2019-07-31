Москва, 31 июля, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено. Как сообщил главный врач НИИ имени Склифосовского Алексей Токарев, это показали результаты исследования биологических материалов.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

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Он уточнил, что химико-токсикологическое исследование проводилось в лаборатории НИИ, куда материалы поступили 29 июля из городской клинической больницы №64, сообщает Интерфакс.

Напомним, ранее личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева заявила, что наблюдаемые у блогера симптомы могут быть результатом воздействия химического вещества.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля блогер Алексей Навальный, задержанный на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции, был переведён в одну из московских больниц. В медучреждение он был доставлен с диагнозом «острая аллергическая реакция». Позднее медикам удалось диагностировать поразивший Навального недуг. Это оказалась крапивница. Также был поставлен ещё один диагноз — «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области».