Чебоксары, 31 июля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Среднесуточная июльская температура в Чебоксарах была на 9 градусов ниже нормы. Июль стал самым холодным с 2015 года, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. Жара может вернуться в середине августа.

Жара

1 июля и 1 августа через Чувашию будут проходить атмосферные фронты южного циклона, которые в юго-восточные районы принесли дождливую погоду. Дожди накроют и Чебоксары: по прогнозу, может выпасть 11 литров воды на 1 кв. метр земли.

В первой декаде августа ожидается приход в Поволжье очередного циклона со стороны Украины. Он может стать последним в череде причин ненастной погоды, затем на Европейской части России будут господствовать антициклоны.

Во второй декаде августа возможно прекращение дождей и поступление тёплого воздуха с юга. По расчётам, с 7 по 26 августа в Чувашии будет преимущественно без осадков, при этом с 10 августа температура превысит климатические нормы: самые высокие показания термометров ожидаются в середине месяца — до +25…+27 градусов.

По предварительным данным, в конце августа будут сильные дожди. Также состоится второе в этом месяце Новолуние, которое принято называть «Чёрной луной».

«Такое астрономическое событие случается в среднем раз в три года и приводит к новому похолоданию», — говорит Владимир Михайлов.