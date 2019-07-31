Москва, 31 июля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Администрация американской соцсети Twitter приостановила действие аккаунта посольства России в Сирии, сообщили в российской дипмиссии в ЮАР.

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«Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это произошло после того, как посольство разместило сообщение с основанной на фактах критикой «Белых касок», процитировав данные Министерства обороны России.

В российском МИД это назвали проявлением цензуры и «грубым нарушением свободы слова», призвав Twitter разблокировать учетную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что члены террористических группировок предпринимают усилия для того, чтобы дискредитировать действия России в Сирии.

Вместе с тем ложную информацию из Идлиба распространяют «Белые каски», которые снимают постановочные кадры об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам».

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