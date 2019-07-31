Москва, 31 июля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Объём поставок моторного топлива предприятиями «Роснефти» в первом полугодии 2019 года составил 14,1 млн тонн, что на 6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

Увеличение поставок бензина в отчётном периоде составило 4,2%, дизельного топлива — 7,8%.

«В январе-июне компания реализовала в рамках основной торговой сессии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 2,6 млн тонн моторных топлив. Этот показатель является наибольшим среди всех компаний-производителей на СПбМТСБ», — пояснили в компании.

Отмечается, что с января по июнь текущего года «Роснефть» реализовала на бирже 22,1% от производства бензинов (при нормативе 10%) и 8,2% от производства дизельного топлива (при нормативе 5%).

Читайте также: В России бензин не дорогой, «просто денег нет»