Цхинвал, 31 июля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Доход государственного бюджета Южной Осетии по итогам первой половины 2019 года составил 3,473 млрд рублей. Об этом заявила министр финансов республики Аза Хабалова на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства Южной Осетии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По её словам, расходы бюджета за полгода составили 3,576 млрд рублей. Министр обратила внимание, что доход несколько отстает от плановых показателей. К концу года бюджетные показатели будут приведены к плановым значениям, добавила Хабалова.

Глава пенсионного фонда Аза Тасоева отметила, что доходы фонда за отчетный период составили 327 млн рублей. Во время заседания члены правительства одобрили законопроект «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», который обеспечит переход пенсионной системы на автоматизированную основу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что долг республики перед поставщиками газа и электроэнергии достиг 500 млн рублей.