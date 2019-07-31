Рязань, 31 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Заявления об увольнении по собственному желанию написали 12 врачей и 20 медсестёр хирургического отделении областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой в Рязани. Причиной массового протеста стала «некомпетентность» заведующего отделением Романа Попова, заявили 31 июля в профсоюзе медицинский работников «Альянс Врачей».

Александр Романычев. Сельский врач.1987

Новый руководитель сменил проработавшую в этой должности 22 года Любовь Клипову, которая была «вынуждена уволиться из-за давления главного врача». В профсоюзе располагают документом, согласно которому с 7 июня 2019 года Роман Попов отстранён от должности врача-детского хирурга в связи с окончанием действия сертификата. Однако, по заявлениям медиков, он продолжает оперировать маленьких пациентов. Профсоюз требует обратить внимание на сложившуюся ситуацию губернатора Рязанской области, регионального министра здравоохранения и областного и. о. прокурора.

По данным Рязанского городского сайта, в минздраве области инициировали проверку «обстоятельств произошедшего». В состав комиссии вошли главные внештатные специалисты ведомства и представители министерства.