Северо-Курильск, Сахалинская область, 1 августа, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Конфликт между бизнесом и администрацией может быть и не столь заметен, если дело не касается стратегически важных участков страны. Вот и на российском острове Парамушире, входящем в группу Курильских островов, в городе Северо-Курильск такой конфликт безобразно затянулся и затронул стратегически важный вопрос снабжения. О том, как справляются курильцы с насущными задачами в безобразной ситуации со снабжением, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Парамушир фото со спутника

В Северо-Курильске продолжается затянувшаяся беда — владельцы местного порта не желают пускать транспорт получателей из-за затянувшегося спора о тарифах. В результате возникла безобразно нелепая ситуация, когда жизненно важные грузы приходится перебрасывать подъемным краном через забор на неприспособленную для таких операций площадку, откуда и развозить получателям.

Выставленные сотрудничающей с портом компанией цены на обслуживание, по словам компаний — получателей груза, не лезут ни в какие рамки здравого смысла. А монопольное положение «портовладельцев» позволяет им вот уже почти год издеваться над здравым смыслом. Дело может дойти и до массовых выступлений недовольных, на 8 августа люди собираются выйти на митинг. Ответственным лицам стоит задуматься, не пора ли принимать меры к разрешению конфликта, ведь Курилы, как важная в политическом отношении часть России, совершенно не место для такого рода «грузовых приключений».

Читайте подробности в статье Ольге Демиденко «Жители курильского Парамушира получают продукты питания через забор».