Екатеринбург, 31 июля, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Полузащитник екатеринбургского «Урала» Рафал Августиняк признан лучшим игроком команды в июле. Об этом 31 июля сообщается на сайте клуба.

Fc-ural.ru Рафал Августиняк

В июле «Урал» сыграл три матча, в которых одержал две победы и один раз проиграл. Лучший игрок прошедшего месяца определялся путём голосования болельщиков.

Второе место занял Эрик Бикфалви. Замкнул тройку лучших игроков Роман Емельянов.

Напомним, Августиняк перешёл в «Урал» перед стартом сезона 2019/20. В трёх матчах польский футболист выходил на поле в стартовом составе, а в игре второго тура с «Ахматом» он отметился голевой передачей.

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