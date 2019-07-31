Екатеринбург, 31 июля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Свердловской области 100 фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году будут подключены к интернету. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Врач за ноутбуком

Для этих целей уже закуплено необходимое оборудование и приобретено более двух тысяч стационарных компьютеров для работы медперсонала. Оснащение отдалённых сельских медицинских пунктов осуществляется в рамках национальной программы «Здравоохранение».

Напомним, что в Свердловской области проходит реализация пилотного регионального сегмента нацпроекта «Здравоохранение». Программа запущена с начала 2019 года в 11 медицинских учреждениях Свердловской области. В её рамках предусматривается оказание дистанционной медицинской помощи с использованием телекоммуникационных технологий.