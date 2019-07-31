Киев, 31 июля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. На Украине нужно провести всенародный «референдум» относительно открытия рынка сельскохозяйственных земель. Об этом 31 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады Василий Нимченко.

ЗеПрезидент. youtube.com Владимир Зеленский

«Это природное право граждан Украины. Почему оно у нас попирается? Об этом должен заботиться президент, как гарант прав и свобод граждан… До нового года действует мораторий на продажу», — сказал Нимченко.

Он сообщил, что сегодня Киев «сам пишет проект того как нас будут линчевать», поскольку страна попала под протекторат США.

«Наша страна уже под протекторатом Госдепа США и МВФ. Мы сами пишем проект того как нас будут линчевать. Это мы пишем содержание меморандума, который должен быть приемлем Мировому банку и МВФ… Сегодня видим тактику услужить МВФ и Мировому банку, чтобы дали транш. Ничего другого я не вижу. Идет распродажа суверенитета или попытка распродажи суверенитета украинского государства», — добавил Нимченко.

Депутат также обвинил президента Владимира Зеленского в попытке «раздерибанить» украинскую землю.

«Земли сельхозугодий не могут быть предметом торга априори. Для Гончарука и господина президента мы предлагаем почитать Конституцию. Это — собственность украинского народа. Ни президент, ни кабинет министров, а государство управляет и осуществляет право собственности от имени украинского народа. А то, что они говорят на конец года. К сожалению, это не первая попытка взять эту высоту и раздерибанить землю», — подытожил Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg заявил, что до конца 2019 года Киев откроет рынок сельскохозяйственных земель. По его словам, Украина ведет консультации со Всемирным банком относительно будущей модели рынка земли. При этом Гончарук считает, что открытие рынка земли может ускорить рост ВВП на 0,5−3% в год.