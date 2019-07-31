Баку, 1 августа, 2019, 02:01 — ИА Регнум. Человек, даже если он журналист, имеет право на собственное мнение. О том, как это мнение может огорчить сильно ангажированное издание и о результатах своего эксперимента в этой области рассказывает автор ИА REGNUM Авигдор Эскин. Журналист из Баку, попросивший своего коллегу Эскина поделиться соображениями по поводу потепления армяно-израильских дипломатических отношений, интересовался также возможными поставками израильского оружия в Армению и готовностью Израиля «доверять такому странному игроку, как Армения». Ответ был вежлив и содержателен, коллега Эскин выразил надежду на исправление ситуации как на самом Кавказе, уставшем от многолетнего недоброжелательства между государствами региона, так и в отношениях этих государств с Израилем. Конечно, имелись в виду все государства, включая и Грузию, и Армению, и Азербайджан.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

При этом Израиль, чтобы не быть обвиненным в односторонней поддержке кого-либо или попытках стяжать для себя выгоду из существующей ситуации, не собирается вмешиваться в конфликты, в том числе и вокруг Карабаха. И, наконец, чтобы соблюсти некоторый паритет невмешательства, не стоило ли бы представителям Азербайджана поумерить высказывания о необходимости создания Палестинского государства на территории Израиля? Вот такое взвешенное и рациональное мнение. И почему оно было сочтено азербайджанским журналистом и его руководством «резким и необъективным»? Им хотелось чего-то другого, о чём они постеснялись попросить?

Читайте статью Авигдора Эскина «Азербайджан и Израиль: журналистская этика Азербайджана в действии».