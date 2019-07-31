Екатеринбург, 31 июля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из центра города на окраину можно уехать за немногим более 200 рублей. Это минимальные расценки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование HSBC заявил о том, что жителям России дешевле ездить на такси, чем на личном автомобиле. На сайте одной из компаний при расчёте поездки говорится, что от мэрии до жилого района Химмаш можно уехать за 230 рублей. Поездка в аэропорт «Кольцово» обойдётся оттуда же уже в 450 рублей. Немногим дороже — в 470 рублей — обойдётся поездка до пригорода Екатеринбурга — Среднеуральска.

Примечательно, что поездку до соседнего дома оценили в той же компании в 120 рублей. При этом в другом пригороде Екатеринбурга — Первоуральске — проезд по городу стоит в среднем 100 рублей. А вот за проезд между городами придётся заплатить от 900 рублей в один конец.

Отметим, в Свердловской области литр бензина АИ-92 стоит примерно 42 рубля. При этом часть граждан совершают несколько поездок в день. На бензин при этом тратится ежедневно примерно 420 рублей. Простая арифметика показывает, что для них поездки на личном автомобиле гораздо дешевле, чем в такси.

Конечно, есть и такие граждане, которые совершают хорошо если одну поездку в день. При этом некоторым из них лень заводить машину либо у них её вообще нет, и они вызывают такси. Однако вряд ли можно сказать наверняка, что для них поездка на личном автомобиле обошлась бы дешевле. Многие автолюбители на Урале не пользуются платными парковками, а значит, избавлены от расходов по их оплате. Они тратятся только на бензин, расходы на который даже при нынешних ценах не так уж и высоки по сравнению с даже минимальными ценами на такси.

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