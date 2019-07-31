Киев, 31 июля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Ввод рынка сельскохозяйственной земли позволит дополнительно увеличить рост внутреннего валового продукта Украины на 3−5%. Об этом 31 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Если мы хотим, чтобы рост экономики Украины был не 3, а 10%. Что для этого нужно сделать с точки зрения экономической целесообразности? Действительно, нужно открыть рынок земли, дать людям возможность не только сдавать землю в аренду, но и продавать её… Если позволят крупным агрохолдингам покупать землю, действительно ВВП вырастет на 3−5%. На сегодня благодаря аграрным холдингам, а не фермерам Украина пережила кризис 2014—2015 гг. Рост ВВП на 3−2% происходит благодаря экспорту агропродукции», — пояснил Охрименко.

При этом он считает, что Украина должна разрешить иностранным холдингам скупать украинские земли.

«Нужно сделать так, чтобы землю могли скупить очень большие агрохолдинги, можно украинские, можно иностранные. Почему? Вы сами понимаете, кто может построить элеватор? Большой агрохолдинг. Кто может построить дороги? Большой агрохолдинг. Кто может построить порты? Большой агрохолдинг. Если это сделать, действительно, в Украине можно будут внедрять новые технологии. К сожалению, сегодня в сельском хозяйстве Украины используют второй технологический уклад, это 19 век. В Голландии — шестой, в Германии — пятый, в Польше — четвертый. Мы и так отстали, что стыдно», — добавил Охрименко.

По его словам, Киеву нужно отказаться от практики поддержки малых и средних фермеров, которые часто «убивают землю» и «грабят» собственников земельных паёв и государство.

«Нужно убрать с территории Украины малых и средних фермеров, хватит грабить селян и государство Украина. Сегодня фермеры часто занимаются махинациями, убивают землю, не придерживаются переделов, ничего не делают, кроме как воруют, воруют: «Сейчас убью участок земли, после этого убегу»… Хватит давать деньги ворам», — призвал Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля заместитель руководителя офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg заявил, что до конца 2019 года на Украине откроют рынок сельскохозяйственных земель. Он проинформировал, что Киев ведет консультации со Всемирным банком относительно будущей модели открытия рынка сельскохозяйственной земли.

По его словам, открытие рынка земли может ускорить рост ВВП на 0,5−3% в год.