Рыбинск, Ярославская область, 31 июля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области собираются построить часовню на территории больничного городка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска. 30 июля состоялись публичные слушания о передаче земельного участка на территории больничного городка под «религиозное использование». Земельный участок расположен по соседству с Рыбинским перинатальным центром, рядом находятся лечебные корпуса больниц №1,5 и 6 города Рыбинска и городской морг.

Guzgb6.ru Больничный городок в Рыбинске

«Площадь однокупольной часовни около 50 квадратных метров, из них около 12 квадратных метров — это алтарь. Высота до верхнего купола — около 9 метров, максимальная высота до креста — 19 метров. Название новой часовни пока не определено. Она будет строиться на пожертвования», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Рыбинской епархии, протоиерей Евгений Глазунов.

Рыбинск-40 Публичные слушания

В публичных слушаниях по поводу возведения часовни приняло участие 60 жителей Рыбинска. 50 человек проголосовало «за» передачу земельного участка под религиозное назначение, 7 человек «против», трое воздержались.

«Что я увидел и услышал на данном мероприятии? Прежде всего, абсолютную нетерпимость и озлобленность со стороны людей, поддерживающих строительство часовни в сторону тех, кто имеет другую точку зрения. Аргументы не выслушивались, выступающие неоднократно перебивались и оскорблялись. Лично я отношусь с уважением ко всем. Считаю, что любая точка зрения имеет право на существование. Я голосовал против. Так как всё проходило открыто, после завершения мероприятия был буквально атакован несколькими пожилыми дамами, которые, в грубой форме, начали выяснять, почему я против строительства часовни», — высказал мнение участник публичных слушаний Кирилл Шевченко.

Депутат Ярославской областной Думы Андрей Ершов также участвовал в публичных слушаниях. Он намерен направить запрос в прокуратуру на предмет соответствия Конституции РФ строительства здания религиозного назначения на территории больничного комплекса.

«Есть статья 14 Конституции, которая гласит, что Россия — это светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве обязательной, а все религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Хотелось бы, чтобы прокуратура оценила действия администрации Рыбинска. На территории больничного городка находятся госучреждения здравоохранения, здесь должны оказывать качественную медицинскую помощь», говорит депутат облдумы Андрей Ершов.

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Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска, согласно законодательству, будет опубликован протокол публичных слушаний и дано заключение по ним. Постановление администрации о смене назначения земельного участка может появиться в течение месяца.

В Ярославле и Рыбинске нет каменных зданий церквей на территории больничных комплексов, действуют только молельные комнаты-храмы.

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В других районах подобные примеры есть. Храм святителя Луки был открыт в 2008 году на территории центральной районной больницы в городе Любим Ярославской области.