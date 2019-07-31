Киев, 31 июля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Украинская компания «Нафтогаз» направила в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге иск с требованием взыскать с России $5,2 млрд в качестве компенсации из-за потери активов в Крыму, сообщает 31 июля пресс-служба компании.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

Отмечается, что исковое заявление НАК «Нафтогаз Украины» и входящие в него предприятия подали в конце июня, нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. Решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года, добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за газ для транзита, недопоставленный российской стороной. Суд обязал Газпром компенсировать украинской стороне $4,63 млрд.

Отметим, что до конца 2019 года украинская компания «Нафтогаз» намерена потратить €14 млн на юридические услуги по защите интересов Украины в судебных спорах против Газпрома. Соответствующий договор заключён с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS.

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