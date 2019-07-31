Москва, 31 июля, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Поправки в закон о выборах, согласно которым военнослужащие не из региона, где проходят выборы, не смогут принимать участия в голосовании, нарушают конституционные права граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил лидер Коммунистической партии социальной справедливости Андрей Богданов.

Mil.ru Военнослужащие РФ голосуют

«На мой взгляд, это нарушение конституционных прав граждан. Всё равно человек год живёт в этом регионе, от региональной власти в том числе и для него много чего зависит. Не иметь влияния на это — это нарушение конституционных прав гражданина», — заявил Богданов.

По его мнению, КПРФ подали поправки в Госдуму под конец весенней сессии намеренно — чтобы «втихомолку эту поправку потом осенью провести без особого общественного обсуждения».

Интерес парламентской партии здесь определяется тем, что среди рядовых военнослужащих КПРФ уже давно не пользуется большой популярностью, полагает он.

«Мы оценивали, как солдаты рядовые голосуют на выборах. С конца 1990-х годов чисто военных участков нет, их переводили на гражданские участки, и сказать чётко, за кого военные голосовали, достаточно трудно — только социология», — отметил Богданов.

«Сейчас в армию призываются достаточно много из регионов не особо богатых парней. Конечно, взгляды левые. Но при этом чётко видно, что за КПРФ они не голосуют, потому что когда они родились, Зюганов уже был депутатом, и с тех пор для рядового состава, по большому счёту, КПРФ ничего хорошего не сделала. Одни только слова. Поэтому голоса рядовых военных уходят обычно в «Единую Россию» и за ЛДПР», — пояснил он.

Ранее группа депутатов от КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы поправки в закон о выборах в части избрания глав регионов. Они предполагают отказ от включения в списки избирателей военнослужащих, проходящих службу не по месту проживания — то есть в регионах, где они не проживали ранее.