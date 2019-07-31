Красногорск, 31 июля, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым. Об этом 31 июля сообщается на сайте клуба.

Rocky Padila Тимофей Мозгов

Отмечается, что клуб и игрок заключили контракт, рассчитанный на один год.

«В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки — мой родной город», — сказал Мозгов.

Напомним, Мозгов выступал за «Химки» с 2006 по 2010 год, после чего переехал в НБА. В 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» он стал чемпионом НБА.