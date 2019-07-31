Нацбанк Таджикистана за полгода ввел в обращение $244 млн
Душанбе, 31 июля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2019 года Национальный банк Таджикистана ввел в обращение наличные деньги общей суммой 2,3 млрд сомони ($244 млн). Об этом 31 июля сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на финансовый регулятор республики.
По данным Нацбанка, за отчетный период из оборота изъято 1,2 млрд сомони ($127,1 млн). По состоянию на 1 июля 2019 года в наличном обращении в Таджикистане находилось 14,1 млрд сомони ($1,4 млрд), отметили в Национальном банке республики.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем валового внутреннего продукта Таджикистана составил 31,3 млрд сомони ($3,32 млрд), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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