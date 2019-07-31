Душанбе, 31 июля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2019 года Национальный банк Таджикистана ввел в обращение наличные деньги общей суммой 2,3 млрд сомони ($244 млн). Об этом 31 июля сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на финансовый регулятор республики.

Шухрат Саъдиев Здание Национального банка Таджикистана

По данным Нацбанка, за отчетный период из оборота изъято 1,2 млрд сомони ($127,1 млн). По состоянию на 1 июля 2019 года в наличном обращении в Таджикистане находилось 14,1 млрд сомони ($1,4 млрд), отметили в Национальном банке республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем валового внутреннего продукта Таджикистана составил 31,3 млрд сомони ($3,32 млрд), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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