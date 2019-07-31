Аналитики считают выгоду от отказа жителей РФ от личного транспорта в пользу такси. Подробнее тут: Эксперты сравнили стоимость такси и личного авто в России Оказалось, если проезжать менее 5,4 тыс. км ежегодно, то личный автомобиль иметь невыгодно. По данным аналитиков, в России средняя стоимость поездки на такси составляет 130 рублей. В Москве дороже — 350 рублей. В столице и вовсе более популярным становится каршеринг. Читайте о заявлении Ликсутова: москвичи отказываются от личных авто в пользу каршеринга. О ценах на такси в регионах подробнее в трансляции ИА REGNUM.

ИА REGNUM Такси

14:55 31.07.2019 В Республике Алтай стоимость поездки из пригородного села Майма до столицы — Горно-Алтайска (порядка 10 км) — обойдётся примерно в 220−270 рублей. В праздники тарифы растут, да и ожидание свободной машины может сильно затянуться. Ещё одна особенность местного такси — спрашивать, поедут ли дети, но всё равно, даже при утвердительном ответе, не предоставлять автокресла.

14:56 31.07.2019 Цены на такси в России пропорциональны доходам, тогда как стоимость владения автомобилем не сильно отличается от других стран. К такому выводу пришли аналитики банка HSBC, пытаясь объяснить первое место нашей страны в международном рейтинге. Согласно расчётам, автовладельцам, которые проезжают в год меньше 5388 км, выгоднее пользоваться такси. Аналитики подсчитали выгоду отказа от автомобиля в Москве и РФ

15:04 31.07.2019 В Чебоксарах одна из наиболее популярных служб такси заверяет, что стоимость поездки составляет «от 79 рублей, грузоперевозки — от 320 рублей». По факту поездки по городу вряд ли обойдутся дешевле 120 рублей.

15:11 31.07.2019 В Екатеринбурге из центра города на окраину можно уехать за немногим более 200 рублей. От мэрии до жилого района Химмаш можно уехать за 230 рублей. Поездка в аэропорт «Кольцово» обойдётся оттуда же уже в 450 рублей. Немногим дороже — в 470 рублей — обойдётся поездка до пригорода Екатеринбурга — Среднеуральска. Примечательно, что поездку до соседнего дома оценили в той же компании в 120 рублей. При этом в другом пригороде Екатеринбурга — Первоуральске — проезд по городу стоит в среднем 100 рублей. А вот за проезд между городами придётся заплатить от 900 рублей в один конец. Об этом: Такси или личный автомобиль: что выгоднее на Урале

15:13 31.07.2019 37% петербуржцев готовы были бы отказаться от собственного автомобиля в пользу такси в случае низкой стоимости поездок на такси. Главными преимуществами такси люди считают то, что оно дешевле, чем содержание собственного автомобиля, а также то, что такси дает возможность заниматься своими делами во время поездки, что при поездке в такси не нужно платить за парковку. Такие данные были получены в 2019 году при опросе, организованном одним из сервисов такси и исследовательской компанией ResearchMe.

15:17 31.07.2019 В Новосибирске службы такси рассчитывают стоимость поездки как с почасовой оплатой, так и в зависимости от расстояния до места назначения. Так, час поездки в большинстве служб оценивают в среднем в 300 рублей. В такую же сумму обойдётся поездка на расстояние 13 км на машинах «стандарт» одного из популярных операторов города, на автомобилях «комфорт» — класса — 500 рублей. Итоговая сумма, как отмечает корреспондент ИА REGNUM, чаще всего рассчитывается оператором при уточнении места назначения.

15:27 31.07.2019 В Санкт-Петербурге на близкие расстояния можно проехать на такси за 200 рублей, впрочем, в часы пик эта сумма может возрасти почти вдвое. Поездка за город — 40 км от центра — может стоить в районе 1000 рублей в зависимости от оператора. Казалось бы, это действительно выгодно по сравнению с затратами на личный автомобиль, однако такси — это все же не персональный водитель, который приезжает по запросу. Ситуация, когда вызванное такси не приезжает вообще или ни одна служба не может подобрать свободную машину, не такая уж редкость. К тому же водители зачастую пренебрегают техникой безопасности, ездят не пристегнутыми, предлагают возить детей без удерживающих устройств. Поэтому вопрос о «выгоде» далеко не столь однозначен.

15:51 31.07.2019 Такси ИА REGNUM

16:05 31.07.2019 В Калининградской области услуги таксомоторных компаний — это явление в первую очередь для жителей областного центра. Калининградцы охотно пользуются такси даже при наличии личных автомобилей. Во многом из-за платной парковки в центральной части Калининграда, где и сосредоточено большинство рабочих мест. На платных паркингах такое удовольствие обходится в 100−150 рублей в час. Такси при этом — от 30 рублей за один километр и выше, в зависимости от класса извозчика. Например, от одной из центральных улиц, улицы Генерала Соммера, до «спального» Балтийского района (примерно 7,5 км. пути) поездка обходится в 250 рублей. В городе буквально десятки официальных таксомоторных предприятий, и широко распространён вызов извозчиков через различные сервисы мобильных приложений. Высокая конкуренция, тем не менее, не искоренила завышенные тарифы при посадке в такси «с улицы» или без предварительного вызова в аэропорту «Храброво». В таких случаях клиент может заплатить и тройную плату за проезд.

16:16 31.07.2019 С окраины Оренбурга до центра стоимость услуги такси составит до 200 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Популярные агрегаторы предлагают услуги от 164 до 175 рублей. Один из местных операторов рассчитывает стоимость услуги по спутниковому таксометру и сразу не говорит общую сумму, информируя о своих расценках за километр. В частности, до 3,5 км преодоление расстояния на такси будет стоить 120 рублей, если поездка более длинная по протяжённости, то считают каждый километр по 16 рублей. Читайте подробнее: Такси в Оренбурге выгоднее личного автомобиля?

16:51 31.07.2019 ИА REGNUM

17:16 31.07.2019 Ещё два-три года назад стоимость минимальной поездки на такси по Великому Новгороду составляла 100 рублей, а поездка на такси с места его стоянки обходилась не менее 150 рублей. Сейчас один из популярных агрегаторов такси предлагают услуги по минимальному тарифу от 69 рублей за 2 км по городу, а одна из новгородских таксомоторных компаний — от 49 рублей. Однако вызов такси по такому тарифу — всегда лотерея. Клиенты жалуются на плохое состояние автомобилей, грязные машины, невнимательных водителей и прочий дискомфорт. Не готовы новгородцы и доплачивать за детское кресло: большинство клиентов таксомоторных компаний уверены, что эта опция должна быть бесплатной. Читайте подробнее: Агрегаторы снизили цены на такси в Великом Новгороде

17:20 31.07.2019 Тем временем в ближнем зарубежье местные власти продолжают призывать жителей не пользоваться услугами сервисов такси «российского происхождения». В этом августе в Литве сервису Yandex. Taxi исполняется год, а на рынок он зашёл на фоне скандала. Литовские СМИ, депутаты парламента, литовская госслужба кибербезопасности и целый ряд других ведомств призывали жителей ни в коем случае не устанавливать на своих устройствах приложение, поскольку оно «шпионское» и «следит за пользователями». В итоге за год сервис не просто ворвался на литовский рынок, но и изменил рынок таксомоторных услуг. При том что в Литве существует множество аналогичных сервисов. Uber, который в Прибалтике действует самостоятельно, эстонский Bolt и так далее. Российский сервис пока использует политику демпинга — поездки стоят на 10−15% дешевле, чем на аналогичных сервисах. Из аэропорта Вильнюса, например, в Старый город можно доехать за 4 евро (280 рублей). Это на 15% дешевле, чем у конкурентов, и на 30−40% дешевле, чем при вызове классического такси. Тем более что, как правило, один и тот же водитель на одной и той же машине использует сразу несколько ресурсов доступа к клиенту. Он может использовать Yandex. Taxi, где тариф будет дешевле, он же приедет, если принял заказ по системе Uber (что будет немного, но дороже), он же приедет и как представитель Bolt или получив заказ через оператора классического таксопарка. Нижняя цена за проезд от аэропорта в «спальный» район города на севере Вильнюса составляет 7 евро (примерно 500 рублей), то есть через весь город, что не считается высокой хотя бы из-за стоимости топлива в Литве. Литр бензина марки А95 31 июля стоил примерно 1,14 евро (81 рубль), а дизель 1,04 евро (74 рубля). Стоит отметить, что переделанному рынку сервисы такси мобильных приложений радовались недолго. Последней новинкой в Литве стала аренда автомобиля, которая по стоимости ещё ниже цен такси. Машину у разных операторов можно арендовать практически в любой точке города, и точно так же в любой точке города её можно оставить, отключив аренду через специальное приложение на мобильном устройстве. Впрочем, эта услуга привела и к побочному эффекту. Ей массово стали пользоваться лица в алкогольном опьянении, которые часто совершают аварии. Неожиданной альтернативой выступили операторы служб эвакуации автомобилей. «Эвакуаторщики» в Вильнюсе, по собственному признанию, чаще работают «таксистами», которые привозят на трале автомобили выпивших граждан к их месту жительства. Эта услуга по Вильнюсу стоит порядка 30 евро (чуть выше 2100 рублей).