Москва, 31 июля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Жители России обогнали американцев по ценам на такси, и тому есть несколько логичных объяснений, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше, подсчитали аналитики банка HSBC. То есть такси в России в четыре раза дешевле американского.

«Правда, и средняя зарплата в РФ в 5,5 раза ниже, чем в США, если пересчитать ее в рубли по курсу ЦБ. Так что в целом всё сходится. Владение собственным автомобилем обходится российским гражданам дешевле всего на треть, а покупка нового, пожалуй, что и дороже», — пояснил эксперт.

При таком раскладе владение собственным автомобилем имеет смысл, только если вы проезжаете на нем более 5,4 тыс. км в год (а с учетом платных автостоянок в столицах, видимо, и того больше). В противном случае оказывается выгоднее пользоваться услугами такси.

«В Москве так уж точно выгоднее, ведь такси могут ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, в то время как частники стоят в пробках. Кроме того, зарплаты столичных жителей гораздо выше, чем в регионах, и они могут себе позволить поездки на такси», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что жителям России дешевле ездить на такси, чем использовать личный автомобиль.

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