Такси точно выгодно в Москве: по нескольким причинам
Москва, 31 июля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Жители России обогнали американцев по ценам на такси, и тому есть несколько логичных объяснений, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше, подсчитали аналитики банка HSBC. То есть такси в России в четыре раза дешевле американского.
При таком раскладе владение собственным автомобилем имеет смысл, только если вы проезжаете на нем более 5,4 тыс. км в год (а с учетом платных автостоянок в столицах, видимо, и того больше). В противном случае оказывается выгоднее пользоваться услугами такси.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что жителям России дешевле ездить на такси, чем использовать личный автомобиль.
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