Бишкек, 31 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Киргизии спасатели нашли вещи российского альпиниста, пропавшего с 27 июля при спуске с пика Ленина в горах Чон-Алайского района Ошской области республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.

Nihongarden Пик Ленина

Отмечается, что во время поисков была найдены сумка и визитные карточки, которые принадлежат альпинисту. Последний раз 45-летний мужчина выходил на связь с туристической фирмой «Горы Азии» 27 июля на высоте 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля на поиски пропавшего российского альпиниста был направлен вертолет одной из туристических фирм. В настоящее время в поисках задействованы сотрудники МЧС и спасатели туристической компании.