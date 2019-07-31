Милан, Италия, 31 июля, 2019, 14:37 — ИА Регнум. По предварительным данным, за июль 2019 года, уровень инфляции в Италии снизился до 0,5%, сообщили в среду, 31 июля, в национальной службе статистики Istat.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В июне 2019 года этот показатель составлял 0,7%.

Основной причиной стало замедление роста цен на газ и электричество, они увеличились лишь на 0,1%, отметили статистики.

Стоимость потребительской корзины (в которую в Италии, помимо продуктов питания, включают также средства по уходу за телом и за домом) выросла за год на 0,8%.