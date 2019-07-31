Рим, 31 июля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Видео с изображением гиперкара Lamborghini Huracan мощностью 3000 л. с. появилось на портале YouTube. Кадры были обнародованы на канале 1320 Video.

Youtube.com Lamborghini Huracan

Сообщается, что во время недавних тестов автомобиль разогнался до 374 км/ч. Достичь такого результата удалось за счёт пары турбокомпрессоров и мотора, который выдает порядка 3000 л. с. Стоит отметить, что на тестах авто не выдавало максимальный крутящий момент.

Полюбоваться на гиперкар в интернете на канале YouTube зашло более 270 тыс. человек. Lamborghini Huracan с изображением Дарта Вейдера на капоте рассекало скоростные треки демонстрируя ошеломляющие результаты тестирования. Так с 0 до 400 км/ч авто разогналось на прямом участке длиной всего 402 метра.

Напомним, в настоящее время Lamborghini Huracan является самым быстрым автомобилем, сертифицированным для дорог общего пользования. Его максимальная скорость составляет 426 км/ч.

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